ASML-Aktie legt zu: Bernstein Research hebt Kursziel an - Aktien von Infineon & AMD ebenfalls höher

22.01.26 14:55 Uhr
Bernstein Research hat das Kursziel für ASML angehoben. So reagiert die Aktie des Anlagenherstellers für die Halbleiterbranche.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1.300 auf 1.400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Investoren konzentrierten sich beim Anlagenhersteller für die Halbleiterbranche zuvorderst auf Maschinen mit sehr kurzwelliger Lichtwellenlänge (EUV). Deren starkes Wachstum ziehe aber im gegenwärtigen, von einer starken Nachfrage geprägten Umfeld auch großen Bedarf an mit tief-ultraviolettem Licht (DUV) arbeitenden Anlagen nach sich, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beide Segmente dürften also in den kommenden Jahren wachsen.

Am Donnerstag gewinnt die ASML-Aktie an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 2,72 Prozent auf 1.186,20 Euro.

Daneben zeigen sich weitere Titel aus der Halbleiterbranche mit Zugewinnen: So geht es zum Beispiel für die Titel von Infineon via XETRA um 3,75 Prozent auf 42,62 Euro hoch und an der US-Techbörse NASDAQ gewinnen AMD-Aktien vorbörslich zeitweise 0,98 Prozent auf 252,21 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX Analyser

