Infineon Aktie

35,09 EUR +1,19 EUR +3,51 %
STU
Marktkap. 43,32 Mrd. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

10:26 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Den Ausblick bezeichnete Analyst Sandeep Deshpande am Mittwoch in seiner ersten Reaktion als "vage". Das könne aber dem Ansinnen geschuldet sein, mit Blick auf die Schätzungen am Markt etwas den Druck vom Kessel zu nehmen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
39,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
34,27 €		 Abst. Kursziel*:
14,39%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
35,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

