Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht unter 24.0000 Punkte -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- Beiersdorf, Rüstungsaktien, DroneShield, SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
4. Quartal 2025: So hat Paul Singers Hedgefonds Elliott investiert - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co. 4. Quartal 2025: So hat Paul Singers Hedgefonds Elliott investiert - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Fall unter 23.900er-Marke: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema Fall unter 23.900er-Marke: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
easyJet Aktie

4,96 EUR -0,13 EUR -2,63 %
STU
4,49 CHF -0,14 CHF -3,07 %
BRX
Marktkap. 3,87 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
Barclays Capital

easyJet Overweight

09:46 Uhr
easyJet Overweight
easyJet plc
4,96 EUR -0,13 EUR -2,63%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 700 auf 680 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Montagabend mit Blick auf die Eskalation im Nahen Osten seine Gewinnschätzungen auf Basis aktueller Prognosen für die Treibstoffkosten. Andere Einschätzungen ändern sich zunächst nicht, bis die Länge und das Ausmaß des Konflikts besser absehbar sind./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Analysen zu easyJet plc

09:46 easyJet Overweight Barclays Capital
18.02.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 easyJet Outperform Bernstein Research
29.01.26 easyJet Outperform RBC Capital Markets
