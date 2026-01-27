easyJet Aktie
Marktkap. 4,08 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Easyjet nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 800 Pence belassen. Die Billigfluggesellschaft sei weitgehend erwartungsgemäß ins neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Alles in allem sollten Zahlen und Ausblick am Markt für Zuversicht sorgen./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Buy
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
8,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,57 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|14:01
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|13:41
|easyJet Buy
|UBS AG
|12:41
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:01
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|13:41
|easyJet Buy
|UBS AG
|20.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
