Höhere Dividende geplant

FMC-Aktie: Neues Dialysegerät dürfte Bilanz von Fresenius Medical Care 2026 belasten

24.02.26 07:25 Uhr
FMC-Aktie: Warum das neue Dialysegerät zum Bremsklotz wird | finanzen.net

Nach einem Gewinnsprung 2025 dürfte sich die Dynamik beim Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) deutlich verlangsamen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,24 EUR -0,28 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Konzernchefin Helen Giza schließt für das bereinigte operative Ergebnis 2026 sowohl einen Zuwachs als auch einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich zu konstanten Wechselkursen nicht aus. Grund ist vor allem die Einführung eines moderneren Dialysegerätes in den USA, die zu Buche schlägt, wie das DAX-Unternehmen am Dienstag in Bad Homburg mitteilte.

Im vergangenen Jahr war diese Kennziffer noch - auch dank des laufenden Sparprogramms - um 23 Prozent auf 2,21 Milliarden Euro angezogen, währungsbereinigt lag das Plus im Vergleich zum Vorjahr bei 27 Prozent. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen von Analysten leicht. Unter dem Strich schnellte das Konzernergebnis nominal um 82 Prozent auf 978 Millionen Euro in die Höhe. Die Aktionäre sollen für 2025 eine leicht auf 1,49 Euro erhöhte Dividende erhalten. Seinen Umsatz hatte FMC im vergangenen Jahr zu konstanten Wechselkursen um 5 Prozent auf gut 19,6 Milliarden Euro steigern können - ungefähr auf diesem Niveau soll auch 2026 der Erlös abseits der Währungseffekte herauskommen.

/tav/stk

BAD HOMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Fresenius Medical Care

