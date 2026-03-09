DAX 23.409 -0,8%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.432 +0,3%Top 10 Crypto 8,9990 +1,2%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.383 +2,4%Euro 1,1653 +0,2%Öl 91,56 +2,0%Gold 5.178 +0,7%
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Marktkap. 11,03 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
UBS AG

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

08:11 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39,83 EUR -0,05 EUR -0,13%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Gewinnentwicklung des Dialysekonzerns sei zunehmend geprägt von nicht nachhaltigen Faktoren, schrieb Graham Doyle am Montagabend. Er hob zwar seine operative Ergebnisprognose für 2026 etwas an, kappte sie aber für die Jahre danach um bis zu 9 Prozent./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 19:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
40,50 €		 Abst. Kursziel*:
-8,64%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
39,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,11%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

08:11 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
02.03.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
02.03.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
25.02.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

