DAX 24.339 -1,3%ESt50 5.912 -1,0%MSCI World 4.755 +0,3%Top 10 Crypto 10,00 +0,5%Nas 26.171 +1,4%Bitcoin 68.039 -0,2%Euro 1,1775 +0,4%Öl 101,1 -2,2%Gold 4.720 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie in Rot: Erwartungen in Q1 übertroffen - Kürzungsideen der UniCredit zurückgewiesen Commerzbank-Aktie in Rot: Erwartungen in Q1 übertroffen - Kürzungsideen der UniCredit zurückgewiesen
Hoffnung auf Kriegsende im Iran verpufft nach neuen Angriffen: DAX geht erneut schwach ins Wochenende Hoffnung auf Kriegsende im Iran verpufft nach neuen Angriffen: DAX geht erneut schwach ins Wochenende
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

International Consolidated Airlines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
4,47 EUR -0,03 EUR -0,67 %
STU
4,53 EUR -0,05 EUR -1,07 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,2 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H6AJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0177542018

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BABWF

RBC Capital Markets

International Consolidated Airlines Outperform

19:26 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,47 EUR -0,03 EUR -0,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 480 auf 465 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane rechnete in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung mit steigenden Kerosinkosten bis 2028 und passte seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) entsprechend nach unten an. Die Aktien der Fluggesellschaft seien weiterhin attraktiv bewertet./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
4,65 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
3,85 £		 Abst. Kursziel*:
20,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,44 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

19:26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
14:16 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:06 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
11:01 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:01 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

dpa-afx Iran-Krieg belastet IAG Aktie im Minus: Steigende Kerosinpreise belasten British-Airways-Mutter massiv IAG Aktie im Minus: Steigende Kerosinpreise belasten British-Airways-Mutter massiv
finanzen.net Freitagshandel in London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 470 Pence
finanzen.net Verluste in London: FTSE 100 fällt
finanzen.net Schwacher Handel: FTSE 100 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot
finanzen.net Pluszeichen in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag
finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur International Consolidated Airlines-Aktie
Financial Times British Airways to raise business class prices after €2bn jet fuel hit
RTE.ie IAG warns on profit and capacity as fuel prices soar
MotleyFool BA: Is Boeing Stock Still Investable?
Zacks RTX vs. BA: Which Aerospace Player Holds Stronger Momentum Right Now?
BBC IndiGo names former British Airways chief Willie Walsh as CEO
BBC IndiGo names former British Airways chief William Walsh as CEO
Zacks International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Soars 6.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
Financial Times BA owner IAG threatens to walk away from bid for TAP
RSS Feed
International Consolidated Airlines S.A. zu myNews hinzufügen