NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für International Airlines Group anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 480 auf 465 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane rechnete in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung mit steigenden Kerosinkosten bis 2028 und passte seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) entsprechend nach unten an. Die Aktien der Fluggesellschaft seien weiterhin attraktiv bewertet./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 11:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
4,65 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
3,85 £
|Abst. Kursziel*:
20,78%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,44 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|19:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|14:16
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:01
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
