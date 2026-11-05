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Symbol SESMF

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Deutsche Bank AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

13:46 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Der Rekordauftragsbestand des Halbleiterausrüsters untermauere die Aussichten für 2027, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,10 €		 Abst. Kursziel*:
108,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
110,38%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

13:46 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
11:11 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
10:46 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
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