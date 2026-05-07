SUSS MicroTec Aktie
Marktkap. 1,56 Mrd. EURKGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
WKN A1K023
ISIN DE000A1K0235
Symbol SESMF
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 67 auf 94 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rekordrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Michael Kuhn begründete dies in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung mit dem inzwischen erreichten Bewertungsniveau der Aktien. Das erste Quartal sei allerdings hervorragend gewesen, mit dem Auftragseingang als klarem Highlight, so der Experte./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SUSS MicroTec SE
Zusammenfassung: SUSS MicroTec Hold
|Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
54,42 €
|Abst. Kursziel*:
72,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
86,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,11%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|10:16
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|SUSS MicroTec Hold
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|Jefferies & Company Inc.
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|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|DZ BANK
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|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
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|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
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|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG