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Barclays Capital

Evonik Overweight

09:56 Uhr
Evonik Overweight
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe die Erwartungen übertroffen und einen starken Ausblick auf das zweite Jahresviertel abgegeben, schrieb Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Vor diesem Hintergrund wirkten die Jahresziele konservativ./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Overweight

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
17,35 €		 Abst. Kursziel*:
-2,02%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
17,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,33%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:56 Evonik Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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