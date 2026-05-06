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Marktkap. 98,51 Mrd. EUR

KGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
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WKN 850517

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ISIN GB0007980591

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Symbol BPAQF

UBS AG

BP Buy

13:26 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,25 EUR 0,04 EUR 0,71%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Buy" belassen. Das neue Management bekenne sich klar zu einer Vereinfachung der Konzernstruktur, schrieb Joshua Stone in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar zu einer Roadshow./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,40 £		 Abst. Kursziel*:
29,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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