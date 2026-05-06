BP Aktie
Marktkap. 98,51 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Buy" belassen. Das neue Management bekenne sich klar zu einer Vereinfachung der Konzernstruktur, schrieb Joshua Stone in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar zu einer Roadshow./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Buy
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
7,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,40 £
|Abst. Kursziel*:
29,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,69 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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