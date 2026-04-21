BP Aktie
Marktkap. 98,98 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BP von 640 auf 700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach dem jüngsten Zwischenbericht des Ölkonzerns sowie mit Blick auf die Rohstoffpreise. Da sich die längerfristige Preisschätzung von RBC für die Rohölmarke Brent von 70 auf 80 US-Dollar pro Barrel bewege, sei das Kursziel nun höhergesteckt worden./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 17:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Sector Perform
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
5,66 £
|Abst. Kursziel*:
23,57%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,64 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|09:31
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|BP Buy
|UBS AG
|14.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|BP Buy
|UBS AG
|14.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|BP Buy
|UBS AG
|14.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.