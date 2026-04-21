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Symbol BPAQF

RBC Capital Markets

BP Sector Perform

09:31 Uhr
BP Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,60 EUR 0,11 EUR 1,62%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BP von 640 auf 700 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach dem jüngsten Zwischenbericht des Ölkonzerns sowie mit Blick auf die Rohstoffpreise. Da sich die längerfristige Preisschätzung von RBC für die Rohölmarke Brent von 70 auf 80 US-Dollar pro Barrel bewege, sei das Kursziel nun höhergesteckt worden./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 17:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Sector Perform

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
5,66 £		 Abst. Kursziel*:
23,57%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

09:31 BP Sector Perform RBC Capital Markets
21.04.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 BP Buy UBS AG
14.04.26 BP Overweight Barclays Capital
14.04.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
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