Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

518,30 EUR -54,70 EUR -9,55 %
609,70 USD -60,30 USD -9,00 %
Marktkap. 1,46 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX

ISIN US30303M1027

Symbol META

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Meta Platforms (ex Facebook)
518,30 EUR -54,70 EUR -9,55%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 908 auf 865 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Ziel für den Anzeigenumsatz im zweiten Quartal decke sich mit den Erwartungen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies zudem auf höhere operative Ausgaben und Kapitalausgaben des Social-Media-Konzerns./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 865,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 606,71		 Abst. Kursziel*:
42,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 609,70		 Abst. Kursziel aktuell:
41,87%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 851,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

14:16 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight Barclays Capital
13:51 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
13:51 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:36 Meta Platforms (ex Facebook) Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:11 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
