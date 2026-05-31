Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

542,60 EUR +0,10 EUR +0,02 %
STU
631,93 USD -3,25 USD -0,51 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 1,38 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX

ISIN US30303M1027

Symbol META

RBC Capital Markets

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

10:56 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Meta Platforms (ex Facebook)
542,60 EUR 0,10 EUR 0,02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 810 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dreistellige Milliardeninvestitionen des Facebook-Konzerns träfen auf eine KI-getriebene Welle globaler Innovationskraft, schrieb Brad Erickson am Sonntag. Mit seinen unvergleichbaren Daten über das Verhalten von mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung und führender KI-Technologie sorge Meta für einen Umbruch des klassischen Werbeansatzes. Meta sei dabei, gerade erst entstehende Marktchancen aufzuspüren, an Kunden weiterzureichen und anschließend zu monetarisieren. Man werde also vom passiven Werbeunternehmen zum automatisierten Inkubator./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 810,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 632,51		 Abst. Kursziel*:
28,06%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 631,93		 Abst. Kursziel aktuell:
28,18%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 826,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

10:56 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
05.05.26 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
04.05.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
30.04.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

