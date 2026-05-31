Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,38 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 810 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dreistellige Milliardeninvestitionen des Facebook-Konzerns träfen auf eine KI-getriebene Welle globaler Innovationskraft, schrieb Brad Erickson am Sonntag. Mit seinen unvergleichbaren Daten über das Verhalten von mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung und führender KI-Technologie sorge Meta für einen Umbruch des klassischen Werbeansatzes. Meta sei dabei, gerade erst entstehende Marktchancen aufzuspüren, an Kunden weiterzureichen und anschließend zu monetarisieren. Man werde also vom passiven Werbeunternehmen zum automatisierten Inkubator./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 17:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 810,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 632,51
|Abst. Kursziel*:
28,06%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 631,93
|Abst. Kursziel aktuell:
28,18%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 826,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|10:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|Barclays Capital
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.