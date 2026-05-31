Deutsche Bank AG

CTS Eventim Buy

10:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat CTS Eventim mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Der Ticketvermarkter und Eventveranstalter habe mit dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal positiv überrascht, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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