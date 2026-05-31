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Marktkap. 5,97 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
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WKN 547030

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ISIN DE0005470306

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Symbol CEVMF

Deutsche Bank AG

CTS Eventim Buy

10:46 Uhr
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat CTS Eventim mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Der Ticketvermarkter und Eventveranstalter habe mit dem Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal positiv überrascht, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,55 €		 Abst. Kursziel*:
55,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,15%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:46 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
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