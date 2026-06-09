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Symbol CEVMF

Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

08:21 Uhr
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Annick Maas zog am Mittwoch einen Vergleich zwischen dem deutschen Event-Veranstalter und Live Nation. Die höhere Marge der Deutschen resultiere aus dem Geschäftsmix dank mehr als 30 Prozent der Konzernumsätze im hochprofitablen Ticket-Geschäft. Live Nation habe dagegen sein gesamtes Ökosystem vom Besitz der Veranstaltungsorte über die Ticketplattformen und Promotion besser in der Hand. Letztlich bleibt Maas für beide Unternehmen optimistisch./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 15:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
50,50 €		 Abst. Kursziel*:
86,14%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
50,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
87,25%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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