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Symbol TSLA

UBS AG

Tesla Neutral

15:21 Uhr
Tesla Neutral
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 442 auf 385 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Management des Elektroauto-Herstellers habe in puncto Robotaxi und den humanoiden Roboter Optimus eher vorsichtige Töne angeschlagen, schrieb Joseph Spak in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wahrscheinlich solle damit die Erwartung für die nahe Zukunft gedämpft werden, während gleichzeitig die langfristigen Chancen hervorgehoben worden seien. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 deutlich nach unten./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukas Gojda / Shutterstock

Zusammenfassung: Tesla Neutral

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 385,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 319,69		 Abst. Kursziel*:
20,43%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 309,10		 Abst. Kursziel aktuell:
24,56%
Analyst Name:
Joseph Spak 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 418,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

15:21 Tesla Neutral UBS AG
23.07.26 Tesla Kaufen DZ BANK
23.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.07.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
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