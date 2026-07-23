Tesla Aktie
Marktkap. 1,23 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 442 auf 385 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Management des Elektroauto-Herstellers habe in puncto Robotaxi und den humanoiden Roboter Optimus eher vorsichtige Töne angeschlagen, schrieb Joseph Spak in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wahrscheinlich solle damit die Erwartung für die nahe Zukunft gedämpft werden, während gleichzeitig die langfristigen Chancen hervorgehoben worden seien. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 deutlich nach unten./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukas Gojda / Shutterstock
Zusammenfassung: Tesla Neutral
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 385,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 319,69
|Abst. Kursziel*:
20,43%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 309,10
|Abst. Kursziel aktuell:
24,56%
|
Analyst Name:
Joseph Spak
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 418,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
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