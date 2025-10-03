Tesla Aktie
Marktkap. 1,25 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die Profitabilität habe enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe erhöhten Ausgaben für Forschung und Entwicklung für den humanoiden Roboter Optimus und das Robotaxi gelegen. Aber auch die Preise und einmalige Einflüsse hätten auf die Margen gedrückt. Positiv sei die zunehmende Einbeziehung von SpaceX in die anderen Konzernaktivitäten./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Outperform
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 500,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 374,01
|Abst. Kursziel*:
33,69%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 353,65
|Abst. Kursziel aktuell:
41,38%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 415,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
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