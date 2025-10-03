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Tesla Outperform

11:11 Uhr
Tesla Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die Profitabilität habe enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe erhöhten Ausgaben für Forschung und Entwicklung für den humanoiden Roboter Optimus und das Robotaxi gelegen. Aber auch die Preise und einmalige Einflüsse hätten auf die Margen gedrückt. Positiv sei die zunehmende Einbeziehung von SpaceX in die anderen Konzernaktivitäten./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Outperform

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 374,01		 Abst. Kursziel*:
33,69%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 353,65		 Abst. Kursziel aktuell:
41,38%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 415,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

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