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easyJet Aktie

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11:06 Uhr
easyJet Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
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Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Dank unerwartet niedriger Treibstoffkosten habe der Billigflieger mit dem Vorsteuergewinn die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz pro verfügbarem Sitzplatzkilometer als wichtige Kennziffer habe sich im Vergleich zum ersten Geschäftshalbjahr etwas verbessert./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:39 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Sector Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
7,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,77 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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