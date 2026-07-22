easyJet Aktie
Marktkap. 5,83 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Dank unerwartet niedriger Treibstoffkosten habe der Billigflieger mit dem Vorsteuergewinn die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz pro verfügbarem Sitzplatzkilometer als wichtige Kennziffer habe sich im Vergleich zum ersten Geschäftshalbjahr etwas verbessert./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:39 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Sector Perform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
6,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
7,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,77 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|11:06
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:06
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets