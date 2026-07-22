RBC Capital Markets

easyJet Sector Perform

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Dank unerwartet niedriger Treibstoffkosten habe der Billigflieger mit dem Vorsteuergewinn die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz pro verfügbarem Sitzplatzkilometer als wichtige Kennziffer habe sich im Vergleich zum ersten Geschäftshalbjahr etwas verbessert./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:39 / EDT

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