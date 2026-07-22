SMC Research

Mensch und Maschine Software SE Kaufen

08:34 Uhr

SMC-Research sieht die Mensch und Maschine Software SE trotz einer etwas geringeren Dynamik im zweiten Quartal weiter auf Kurs. SMC-Analyst Adam Jakubowski wertet die Abschwächung im Autodesk-Geschäft als vorübergehenden Effekt und verweist zugleich auf eine spürbare Belebung des Softwaregeschäfts. Das Urteil „Strong Buy“ wird bestätigt.

Nach Darstellung von SMC-Research habe Mensch und Maschine im ersten Halbjahr den Rohertrag um 1,9 Prozent auf 95,1 Mio. Euro gesteigert und das Ergebnis erneut überproportional verbessert. Das EBIT sei um 5,2 Prozent auf 28,1 Mio. Euro gestiegen, während sich der Nettoüberschuss trotz einer Belastung durch einen starken Anstieg der Minderheitsanteile um 2,7 Prozent auf 18,2 Mio. Euro erhöht habe.

Die Dynamik des ersten Halbjahrs habe allerdings unter dem Niveau des ersten Quartals gelegen. Ursache sei eine Schwäche des Autodesk-Geschäfts im Digitalisierungssegment in den Monaten April bis Juni gewesen. Diese sei auf den diesmal ungünstigen Zyklus bei der Verlängerung dreijähriger Lizenzverträge für Autodesk-Software zurückzuführen und sollte daher nur temporärer Natur sein.

Für diese Einschätzung spreche nach Ansicht von SMC-Research auch, dass sich Mensch und Maschine mit der Entwicklung des proprietären Geschäfts im Digitalisierungssegment (Dienstleistungen und Schulungen), sowie mit der Dynamik des Neugeschäfts zufrieden zeige. Sehr erfreulich sei zudem die Entwicklung des Softwaregeschäfts im zweiten Quartal gewesen, das nach Unternehmensangaben von einer spürbaren und breit angelegten Nachfragebelebung profitiert habe. Insbesondere aus der Halbleiter- und der Energiebranche registriere das Unternehmen eine zunehmende Nachfrage, die auf den Investitionsboom im KI-Umfeld zurückgeführt werde.

Vor diesem Hintergrund zeige sich Mensch und Maschine zuversichtlich, die eigenen Gewinnziele für 2026 mit einem Zuwachs von 11 bis 19 Prozent zu erreichen. Auch SMC-Research halte dieses Ziel für erreichbar, habe die eigenen Schätzungen innerhalb des Zielkorridors aber leicht abgesenkt. Nun werde für das laufende Jahr ein Anstieg des EBIT von 49,1 auf 55,6 Mio. Euro sowie ein Zuwachs des Ergebnisses je Aktie von 1,91 auf 2,11 Euro erwartet.

Auf dieser Basis ergebe sich ein fairer Wert von 65,00 Euro, der weiterhin deutlich über dem aktuellen Börsenkurs liege und damit eine erhebliche Unterbewertung signalisiere. Da SMC-Research zudem von dem Unternehmen, seiner strategischen Aufstellung und seinen langfristigen Perspektiven überzeugt sei, werde das Urteil „Strong Buy“ bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.07.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 23.07.2026 um 7:45 Uhr fertiggestellt und am 23.07.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/07/2026-07-23-SMC-Update-MuM_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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