SMC Research hat die Einschätzung für die Mensch und Maschine Software SE (MuM) aktualisiert. Analyst Adam Jakubowski hebt darin hervor, dass das Unternehmen in den Sommermonaten trotz einer anspruchsvollen Vergleichsbasis im Zusammenhang mit der Autodesk-Umstellung im dritten Quartal 2024 ein solides operatives Ergebnis erzielt hat. Die Prognose für das Gesamtjahr erscheint vor diesem Hintergrund gut erreichbar und die weiteren Perspektiven wertet das Researchhaus als vielversprechend.

Nachdem Mensch und Maschine im dritten Quartal 2024 eine Sonderkonjunktur im Vorfeld der Umstellung des Abrechnungsmodells im Autodesk-Geschäft erfahren hatte, habe dies für die Zahlen der laufenden Periode eine anspruchsvolle Vergleichsgrundlage dargestellt. Dass es MuM dennoch gelungen sei, nicht nur im stetig wachsenden Softwaresegment, sondern auch im von der Autodesk-Umstellung betroffenen Digitalisierungssegment ein Wachstum beim Rohertrag und EBIT zu erzielen, werteten die Analysten als Ausdruck der operativen Robustheit des Unternehmens an.

In Summe der ersten neun Monate stehe damit ein leichtes Rohertragswachstum von 0,5 Prozent auf 135,7 Mio. Euro in den Büchern. Das EBIT und das Nettoergebnis seien mit 37,2 bzw. 24,0 Mio. Euro zwar noch unter dem Vorjahr geblieben, jedoch habe sich die Tendenz gegenüber dem ersten Halbjahr abgeschwächt. Da das vierte Quartal 2024 ausgesprochen schwach gewesen sei und somit eine leicht zu übertreffende Hürde darstelle und zudem die von MuM ergriffenen Kostensenkungen zunehmend Wirkung zeigten, erscheine die vom Unternehmen bestätigte Prognose eines Ergebniswachstums um 9 bis 19 Prozent gut erreichbar.

SMC Research habe bereits zuvor mit einem EBIT-Wachstum am unteren Ende dieser Spanne – also um rund 10 Prozent – kalkuliert, sehe sich mit den Schätzungen für 2025 weiterhin bestätigt und lasse diese weitgehend unverändert. Dies gelte auch für die Erwartungen hinsichtlich der Fortsetzung des beeindruckenden Wachstums von Rohertrag, Gewinn und Dividende in den kommenden Jahren.

Da sich der Kurs zuletzt etwas schwächer gezeigt habe, was Mensch und Maschine im Übrigen für weitere Aktienkäufe nutze, habe sich das von den Analysten konstatierte Aufwärtspotenzial der Aktie auf über 60 Prozent erhöht. Entsprechend bekräftigten sie ihr Urteil „Strong Buy“ mit einem leicht angehobenen Kursziel von 70,00 Euro.

