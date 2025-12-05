DAX 24.049 -0,5%ESt50 5.705 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.133 -0,8%Euro 1,1640 +0,1%Öl 62,12 %Gold 4.197 -0,3%
34,80 EUR +0,22 EUR +0,64 %
STU
Marktkap. 3,53 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993

ISIN DE0006219934

Symbol JGHAF

Barclays Capital

Jungheinrich Overweight

08.12.25
Jungheinrich Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Jungheinrich angesichts angepasster Geschäftsziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Verkauf des Russland-Geschäfts verzögere sich auf das Jahr 2026 und dies sei nun im Ausblick berücksichtigt worden, schrieb Timothy Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Tendenz gesenkte Auftrags- und Umsatzziele lägen im Erwartungsrahmen, während der Lagerausrüster beim operativen Ergebnis (Ebit) etwas optimistischer werde. Dies sei wohl auf ehemals zu pessimistische Prognosen zurückzuführen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Jungheinrich Overweight

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,46 €		 Abst. Kursziel*:
27,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,44%
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

09.12.25 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
08.12.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
05.12.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
05.12.25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Jungheinrich AG

finanzen.net Jungheinrich-Performance im Blick MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungheinrich von vor 3 Jahren abgeworfen MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungheinrich von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an
StockXperts Jungheinrich: Begrenzte Freude
dpa-afx KION-Aktie unter Druck: Citi streicht Kaufempfehlung - auch Jungheinrich belastet
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Kion nach Abstufung tiefer - Jungheinrich passt Ausblick an
Dow Jones Jungheinrich-Aktie tiefer: Ziele für 2025 nach verzögerten Verkauf von Russland-Tochter angepasst
dpa-afx Jungheinrich passt wegen verzögerten Verkaufs der Russland-Tochter Prognose an
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich vollzieht Veräußerung seiner russischen Tochtergesellschaft voraussichtlich erst im Jahr 2026 und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich expects to complete sale of its Russian subsidiary in 2026 and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
