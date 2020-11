MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Jungheinrich nach vollständigen Geschäftszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Gabelstaplerhersteller habe bereits am 22. Juli mit Eckdaten für das erste Halbjahr sowie seinem zuversichtlichen Ausblick die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der deutlichen Kurserholung erscheine die Aktie inzwischen aber recht teuer./gl/ajx