Marktkap. 3 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993

ISIN DE0006219934

Barclays Capital

Jungheinrich Overweight

15:11 Uhr
Jungheinrich Overweight
Jungheinrich AG
32,56 EUR 1,14 EUR 3,63%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Welcher Margendämpfer?", fragte Timothy Lee am Mittwochnachmittag nach dem Zwischenbericht. Anstelle eines befürchteten Rückgangs habe sich die Profitabilität zum Vorquartal sogar erholt. Er sieht gute Voraussetzungen für eine Erholung der Papiere des Spezialisten für Warenlagerlogistik./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
32,40 €		 Abst. Kursziel*:
29,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
32,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,99%
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

15:11 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
12.11.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
12.11.25 Jungheinrich Buy Warburg Research
12.11.25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
Nachrichten zu Jungheinrich AG

dpa-afx Weitere Gewinne Jungheinrich-Aktie weiter erholt - Barclays lobt Marge Jungheinrich-Aktie weiter erholt - Barclays lobt Marge
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX mittags mit Gewinnen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende freundlich
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag in Grün
finanzen.net Jungheinrich-Aktie dennoch stark: Umsetzung des Sparprogramms drückt in die Verlustzone
dpa-afx ROUNDUP: Jungheinrich überrascht positiv trotz roter Zahlen wegen Sparprogramm
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX auf grünem Terrain
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jungheinrich auf 'Buy' - Ziel 39 Euro
finanzen.net MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
