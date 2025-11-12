Jungheinrich Aktie
Marktkap. 3 Mrd. EURKGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Welcher Margendämpfer?", fragte Timothy Lee am Mittwochnachmittag nach dem Zwischenbericht. Anstelle eines befürchteten Rückgangs habe sich die Profitabilität zum Vorquartal sogar erholt. Er sieht gute Voraussetzungen für eine Erholung der Papiere des Spezialisten für Warenlagerlogistik./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Overweight
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
32,40 €
|Abst. Kursziel*:
29,63%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
32,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,99%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Jungheinrich AG
|15:11
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
