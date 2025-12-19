DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 +1,4%Nas23.006 +1,4%Bitcoin74.269 +1,9%Euro1,1723 ±-0,0%Öl59,64 -0,1%Gold4.328 -0,1%
Großer Verfallstag: Asiens Börsen in Grün -- Bank of Japan erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- PUMA reduziert Inanspruchnahme bestehender Kreditlinien

aktualisiert 19.12.25 07:24 Uhr

Scope senkt Mercedes-Rating. RWE verkauft polnisches Offshore-Projekt.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag kräftig nach oben.

So eröffnete der DAX etwas schwächer und pendelte auch anschließend nur um die Nulllinie. Gegen Mittag schaffte er es ins Plus und notierte wieder über der Marke von 24.000 Punkten. Letztlich verabschiedete er sich 1,00 Prozent fester bei 24.199,50 Punkten in den Feierabend.
Der TecDAX war nahezu unverändert gestartet und bewegte sich auch weiterhin seitwärts. Am Nachmittag kletterte er dann in die Gewinnzone. Er ging schließlich 0,77 Prozent höher bei 3.554,80 Zählern.

Mit dem Rückfall des DAX unter die 24.000 Punkte hatte es sich am Vortag bereits angedeutet, dass eine erhoffte Vorweihnachtsrally wohl nicht mehr stattfindet. Zum Rekordhoch von 24.771 Punkten aus dem Oktober wuchs damit der Abstand.

"Was am vergangenen Freitag mit ersten Gewinnmitnahmen begann, setzt sich in der aktuellen Handelswoche nahtlos fort", schrieb Frank Sohlleder, Analyst beim Broker ActivTrades. Investoren nähmen ihre im starken Börsenjahr 2025 erzielten Gewinne vom Tisch.

In den Fokus rückten im Tagesverlauf der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank und Inflationsdaten aus den USA, die für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind.

So hat die EZB in ihrer jüngsten Entscheidung den Leitzins nicht verändert: Der Zinssatz für die Einlagefazilität sowie die Zinssätze für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte und für die Spitzenrefinanzierungsfazilität wurden unverändert bei 2,00 Prozent, 2,15 Prozent bzw. 2,40 Prozent belassen.

