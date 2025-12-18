DAX24.186 +0,9%Est505.739 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 +4,5%Nas23.121 +1,9%Bitcoin75.317 +2,8%Euro1,1746 ±0,0%Öl60,09 -0,9%Gold4.370 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX steigt -- Wall Street fester -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie fester: Namibia-Projekt und CEO-Wechsel sollen Trendwende einleiten Plug Power-Aktie fester: Namibia-Projekt und CEO-Wechsel sollen Trendwende einleiten
D-Wave-Aktie schwankt stark: Nach Rally folgt Rücksetzer - wie geht es jetzt weiter? D-Wave-Aktie schwankt stark: Nach Rally folgt Rücksetzer - wie geht es jetzt weiter?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!
Richtungsweisendes Duell

BVB-Aktie fester: Trainer Kovac kämpft gegen Negativstimmung vor Jahresende

18.12.25 16:02 Uhr
BVB-Aktie im Plus: Kovac will Negativtrend vor Weihnachten stoppen | finanzen.net

Sieg oder Krise: Borussia Dortmund (BVB) steht vor einem richtungsweisenden Jahresfinale.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,27 EUR 0,03 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im brisanten Prestigeduell mit Borussia Mönchengladbach dürfte sich am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) entscheiden, wie die Stimmung über Weihnachten und den Jahreswechsel wird. Nicht nur Trainer Niko Kovac ahnt, dass ohne einen Sieg dicke Luft droht.

Wer­bung

"Wir möchten das letzte Spiel des Jahres 2025 unbedingt gewinnen, das ist unsere Ambition, unser Ziel. Dafür müssen wir das Stadion anzünden", sagte der zuletzt spürbar empfindlich gewordene Kovac am Donnerstag. Die Stimmung rund um den BVB ist dem Chefcoach zu negativ. "Ich glaube schon, dass wir eine richtig gute Entwicklung genommen haben, dass wir uns Stabilität erarbeitet haben."

Unruhe wächst

Tatsächlich stehen die Dortmunder deutlich besser da als noch vor Jahresfrist unter seinem Vorgänger Nuri Sahin, der zu Beginn des Jahres gehen musste. Bislang 29 Punkte nach 14 Spielen sind die beste Ausbeute seit vier Jahren. Der Kurs des Tabellendritten zeigt klar in Richtung Champions League. Nur schwingt beim BVB, der halt auch schon wieder neun Zähler hinter dem FC Bayern liegt, auch immer ein 'Aber' mit.

Denn die "Ergebnismaschinerie" BVB, wie Gladbach-Coach Eugen Polanski den Widersacher vom Freitag nannte, ist ins Stocken geraten. Nicht nur Polanski hat in Dortmund eine gewisse "Unruhe von außen" ausgemacht. Nur drei Siege aus den vergangenen neun Pflichtspielen haben Wirkung gezeigt.

Wer­bung

Tatsächlich ist die Nervosität am Borsigplatz kurz vor dem Jahresende spürbar größer, es gibt Querschüsse und vermehrt interne Kritik. Nach dem 2:0 gegen 1899 Hoffenheim beklagte Julian Brandt den Spielansatz in jener Partie. Nach der 2:2-Blamage in der Champions League gegen den norwegischen Vizemeister Bodö/Glimt holte Abwehrchef Nico Schlotterbeck gar zu einem Rundumschlag gegen die Mitspieler aus.

Sammer beklagt "zu viel Harmoniebedürftigkeit"

Die BVB-Bosse reagierten darauf nach außen gelassen, diskutieren intern aber sehr wohl über die Außendarstellung. Auch die öffentlichkeitswirksame Kritik des externen Beraters Matthias Sammer, der "zu viel Harmoniebedürftigkeit" beim BVB monierte, zeigte Wirkung. Medienberichten über angebliche clubinterne Kritik an Sportdirektor Sebastian Kehl und Sportchef Lars Ricken treten die Bosse vehement entgegen. Der neue Clubchef Carsten Cramer betont aktuell gerne die Einigkeit in der Führungsriege.

Gladbachs Sportchef Rouven Schröder wähnt in der aktuellen Gemengelage auch in Dortmund, wo die niederrheinische Borussia zuletzt elfmal am Stück verlor, "immer eine Chance, auch da zu bestehen". Die Gladbacher haben registriert, dass Dortmund zuletzt auch daheim anfällig war. Einige späte Gegentore sorgten für Punktverluste.

Wer­bung

Remis-Könige aus Dortmund

"Wenn du nicht gewinnen kannst, darfst du nicht verlieren", sagte BVB-Coach Kovac zu mehreren Unentschieden zuletzt. Fünf an der Zahl bislang sind aber vielleicht etwas viel für einen Club wie den BVB. Kein anderes Team in der Liga spielte öfter unentschieden als die Dortmunder.

"Wir könnten sicherlich den ein oder anderen Punkt mehr haben", räumte Kovac ein. "Ich bin trotzdem mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden." Die Bewertung seiner Arbeit nach fast elf Monaten im Amt will er sich nicht durch einen erneuten Rückschlag am Freitag negativ beeinflussen lassen.

Im XETRA-Handel notiert die BVB-Aktie zeitweise 0,31 Prozent fester bei 3,27 Euro.

/lap/DP/men

DORTMUND (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen