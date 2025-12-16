DAX24.159 -0,3%Est505.749 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 +1,5%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.441 -0,1%Euro1,1756 ±0,0%Öl59,89 -0,8%Gold4.284 -0,5%
"Deadlines setzen"

BVB-Aktie leichter: Sammer fordert klare Fristen im Vertragspoker mit Schlotterbeck

16.12.25 09:17 Uhr
BVB-Aktie leichter: Klartext von Sammer im Vertragspoker mit Schlotterbeck: Keine Deadline wäre großer Fehler | finanzen.net

Im Vertragspoker des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund mit Nico Schlotterbeck hat Club-Berater Matthias Sammer dem BVB eine baldige Entscheidung empfohlen.

Er wisse, dass der Verein harmoniebedürftig sei und dem Verteidiger Zeit geben wolle. "Das könnt ihr tun, ich würde das aber nicht. Ich würde manchmal Deadlines setzen", sagte Sammer beim Pay-TV-Sender Sky. Schlotterbeck hat in Dortmund noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Der BVB (Borussia Dortmund) will mit dem Nationalspieler unbedingt verlängern, bislang gibt es aber noch keine Einigung. Schlotterbeck wird auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Die BVB-Aktie zeigt sich im XETRA-Geschäft zeitweise um 0,61 Prozent schwächer bei 3,27 Euro.

/tas/DP/zb

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, charnsitr / Shutterstock.com

