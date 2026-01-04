DAX24.848 +1,3%Est505.916 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,58 +4,1%Nas23.447 +0,9%Bitcoin80.140 +2,6%Euro1,1707 -0,1%Öl61,78 +1,6%Gold4.443 +2,6%
Trainingsstart im Blick

BVB-Aktie etwas fester: Kovac-Stab schrumpft - Trennung vom Assistenten

05.01.26 16:14 Uhr
BVB-Aktie etwas höher: Kader-Umbau erreicht den Trainerstab - Trennung von Kovac-Assistenten | finanzen.net

In Borussia Dortmunds Trainerteam gibt es im neuen Jahr eine Veränderung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,27 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Fußball-Bundesligist hat sich vom bisherigen Standard-Experten Alex Clapham vorzeitig getrennt. "Sein Vertrag wäre ohnehin im Sommer ausgelaufen. Wir sind beide zum Schluss gekommen, dass wir jetzt getrennte Wege gehen", kommentierte Cheftrainer Niko Kovac die Personalie knapp zum Trainingsstart im neuen Jahr im spanischen Marbella.

Der 36 Jahre alte Engländer hatte sein Aus beim BVB zuvor selbst über eine Internet-Plattform verkündet. Clapham war einst von Kovacs Vorgänger Nuri Sahin geholt worden. Nach dpa-Informationen wäre sein Vertrag nicht verlängert worden. Einen Ersatz soll es nicht geben.

Via XETRA zeigt sich die BVB-Aktie zeitweise 0,77 Prozent höher bei 3,28 Euro.

/lap/DP/he

MARBELLA (dpa-AFX)

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

