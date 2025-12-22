Mittelfeldspieler

Fußball-Nationalspieler Pascal Groß hat Borussia Dortmund verlassen und spielt künftig wieder für Brighton & Hove Albion in der englischen Premier League.

Der Bundesligist kassiert für den 34 Jahre alten Mittelfeldspieler eine Ablöse von schätzungsweise knapp drei Millionen Euro. Die Vereine machten offiziell keine Angaben dazu. Der Vertrag von Groß in Dortmund wäre im Sommer ausgelaufen.

Für den vom Deutschen Fabian Hürzeler trainierten Premier-League-Club spielte der Mannheimer bereits von 2017 bis 2024, ehe er nach Dortmund gewechselt war. "Für mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, für Borussia Dortmund spielen zu dürfen", sagte Groß nach seinem Wechsel.

Groß in Dortmund zuletzt nur noch Ersatz

Nach einem überwiegend guten ersten Jahr beim BVB kam der Routinier zuletzt unter Trainer Niko Kovac kaum noch zum Zug und wurde auch in der Nationalmannschaft letztmals im September berücksichtigt. Zurück an alter Wirkungsstätte will sich Groß nun noch einmal für die WM im Sommer empfehlen. "Er ist nun mit dem Wunsch einer Veränderung an uns herangetreten, durch die er sich mehr Spielzeit als bisher in dieser Saison erhofft", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl.

Groß war am Freitag schon gar nicht mehr mit ins Trainingslager der Westfalen nach Marbella gereist. Bis kommenden Donnerstag bereitet Kovac sein Team in Andalusien auf die zweite Saisonhälfte vor. Der BVB reist in der kommenden Woche direkt nach Frankfurt, wo am 9. Januar das nächste Bundesligaspiel nach der kurzen Weihnachtspause bei Eintracht Frankfurt ansteht.

Julien Duranville und Cole Campbell, die ebenfalls als Wechselkandidaten gelten, sind dagegen mit nach Südspanien geflogen. Auf der Zugangsseite soll nur im Ausnahmefall noch etwas passieren.

Im XETRA-Handel notiert die BVB-Aktie zeitweise 1,36 Prozent tiefer bei 3,26 Euro.

