DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,96 +2,9%Nas23.250 ±0,0%Bitcoin76.808 +1,7%Euro1,1717 -0,2%Öl60,76 -0,3%Gold4.320 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street uneins -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Alphabet-Aktie begehrt: Warum Starinvestoren wie Buffett & Co. die Google-Mutter Quantencomputer-Titeln vorziehen Alphabet-Aktie begehrt: Warum Starinvestoren wie Buffett & Co. die Google-Mutter Quantencomputer-Titeln vorziehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe im Blick

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

02.01.26 20:43 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend | finanzen.net

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.989,15 USD 6,74 USD 0,23%
News
Baumwolle
0,64 USD USD -0,40%
News
Bleipreis
1.961,15 USD -18,20 USD -0,92%
News
Dieselpreis Benzin
1,65 EUR 0,03 EUR 1,98%
News
EEX Strompreis Phelix DE
87,20 EUR -1,55 EUR -1,75%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,63 USD -0,05 USD -1,44%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.320,54 USD 5,45 USD 0,13%
News
Haferpreis
2,98 USD -0,05 USD -1,49%
News
Heizölpreis
55,74 USD -0,26 USD -0,47%
News
Holzpreis
533,00 USD -5,50 USD -1,02%
News
Kaffeepreis
3,57 USD 0,09 USD 2,54%
News
Kakaopreis
4.248,00 GBP -111,00 GBP -2,55%
News
Kohlepreis
98,00 USD 1,10 USD 1,14%
News
Kupferpreis
12.502,85 USD -8,00 USD -0,06%
News
Lebendrindpreis
2,36 USD 0,04 USD 1,80%
News
Mageres Schwein Preis
0,84 USD -0,01 USD -1,23%
News
Maispreis
4,37 USD -0,03 USD -0,74%
News
Mastrindpreis
3,56 USD 0,06 USD 1,74%
News
Milchpreis
15,11 USD -0,11 USD -0,72%
News
Naphthapreis (European)
504,93 USD 0,16 USD 0,03%
News
Nickelpreis
16.485,59 USD 16,59 USD 0,10%
News
Ölpreis (Brent)
60,76 USD -0,15 USD -0,25%
News
Ölpreis (WTI)
57,27 USD -0,15 USD -0,26%
News
Orangensaftpreis
2,02 USD -0,08 USD -4,00%
News
Palladiumpreis
1.631,50 USD 18,50 USD 1,15%
News
Palmölpreis
3.954,00 MYR -44,00 MYR -1,10%
News
Platinpreis
2.136,50 USD 82,00 USD 3,99%
News
Rapspreis
451,75 EUR -1,50 EUR -0,33%
News
Reispreis
9,41 USD -0,19 USD -1,98%
News
Silberpreis
72,30 USD 1,00 USD 1,40%
News
Sojabohnenmehlpreis
291,00 USD -3,50 USD -1,19%
News
Sojabohnenölpreis
0,49 USD 0,01 USD 1,66%
News
Sojabohnenpreis
10,30 USD -0,01 USD -0,07%
News
Super Benzin
1,70 EUR 0,03 EUR 1,86%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,25 EUR -0,50 EUR -0,26%
News
Zinkpreis
3.063,40 USD -35,25 USD -1,14%
News
Zinnpreis
41.601,00 USD -1.099,00 USD -2,57%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -2,34%
News

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 4.324,47 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 0,22 Prozent höher als am Vortag (4.315,09 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,75 Prozent auf 72,55 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 71,30 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 4,58 Prozent auf 2.148,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.054,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.637,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.613,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,49 Prozent.

Währenddessen verliert der Ölpreis (Brent) um -0,26 Prozent auf 60,75 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (Brent) noch bei 60,85 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Freitagabend nach. Um -0,17 Prozent auf 57,32 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 57,42 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Baumwolle -0,40 Prozent niedriger bei 0,64 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,64 US-Dollar.

Daneben sinkt der Haferpreis um -1,49 Prozent auf 2,98 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,03 US-Dollar.

Indes gewinnt der Kaffeepreis hinzu. Für den Kaffeepreis geht es nach 3,49 US-Dollar am Vortag auf 3,57 US-Dollar nach oben (+2,54Prozent).

Währenddessen legt der Lebendrindpreis um 1,80 Prozent auf 2,36 US-Dollar zu. Gestern war der Lebendrindpreis noch 2,32 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Maispreis um -0,74 Prozent auf 4,37 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,40 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 1,74 Prozent auf 3,56 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,50 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Orangensaftpreis nach. Für den Orangensaftpreis geht es nach 2,05 US-Dollar am Vortag auf 2,02 US-Dollar nach unten (--4,00 Prozent).

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,07 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 20:17 Uhr auf 10,30 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 10,31 US-Dollar lag.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagabend nach. Um -1,19 Prozent auf 291,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 294,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 1,66 Prozent auf 0,49 US-Dollar, nach 0,48 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -2,34 Prozent auf 0,15 US-Dollar, nach 0,15 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -1,60 Prozent auf 3,63 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 3,69 US-Dollar.

Indes gibt der Mageres Schwein Preis nach. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,85 US-Dollar am Vortag auf 0,84 US-Dollar nach unten (--1,23 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 20:27 Uhr steht ein Minus von -0,72 Prozent auf 15,11 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 15,22 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 20:40 Uhr wurde ein Preis von 56,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 56,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 98,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (96,90 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,14 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Abschläge in Höhe von -1,98 Prozent auf 9,41 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 9,60 US-Dollar.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 533,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (538,50 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis