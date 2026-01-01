DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 +4,2%Nas23.177 -0,3%Bitcoin77.044 +2,0%Euro1,1727 -0,2%Öl60,48 -0,7%Gold4.316 ±0,0%
DAX-Performance

DAX in KW 1: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

02.01.26 19:18 Uhr
DAX in KW 1: Wer gehört zu den Top-Aktien - und wer zu den Flops? | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.539,3 PKT 48,9 PKT 0,20%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 1 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 01/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 23.12.2025 und dem 02.01.2026. Stand ist der 02.01.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -3,91 Prozent

Quelle: photobyphm / Shutterstock.com

Platz 39: Hannover Rück

Hannover Rück: -3,75 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 38: SAP SE

SAP SE: -2,77 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 37: Deutsche Börse

Deutsche Börse: -2,19 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Platz 36: Fresenius SE

Fresenius SE: -2,11 Prozent

Quelle: Fresenius

Platz 35: Scout24

Scout24: -1,75 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 34: QIAGEN

QIAGEN: -1,44 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 33: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: -1,33 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 32: Zalando

Zalando: -1,04 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 31: Allianz

Allianz: -0,84 Prozent

Quelle: Allianz

Platz 30: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,81 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 29: Symrise

Symrise: -0,03 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 28: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: 0,09 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 27: Henkel vz

Henkel vz: 0,11 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 26: Vonovia SE

Vonovia SE: 0,17 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 25: Beiersdorf

Beiersdorf: 0,19 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 24: GEA

GEA: 0,35 Prozent

Quelle: GEA Group

Platz 23: Merck

Merck: 0,62 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 22: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 0,69 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Platz 21: Deutsche Bank

Deutsche Bank: 0,78 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 20: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,24 Prozent

Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Platz 19: Daimler Truck

Daimler Truck: 1,32 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Platz 18: Siemens

Siemens: 1,39 Prozent

Quelle: Siemens

Platz 17: Brenntag SE

Brenntag SE: 1,51 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 16: Siemens Energy

Siemens Energy: 1,70 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 15: adidas

adidas: 1,82 Prozent

Quelle: adidas

Platz 14: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 1,86 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 13: Commerzbank

Commerzbank: 1,88 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 12: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 2,60 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 11: BASF

BASF: 2,61 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 10: EON SE

EON SE: 2,94 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Platz 9: Airbus SE

Airbus SE: 3,63 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 8: Continental

Continental: 3,84 Prozent

Quelle: Continental

Platz 7: BMW

BMW: 3,95 Prozent

Quelle: BMW Group

Platz 6: Rheinmetall

Rheinmetall: 3,96 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 5: Infineon

Infineon: 4,21 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 4: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 4,44 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 3: RWE

RWE: 4,76 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 2: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 4,95 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 1: Bayer

Bayer: 5,73 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

