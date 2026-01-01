DAX in KW 1: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 01/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 23.12.2025 und dem 02.01.2026. Stand ist der 02.01.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -3,91 Prozent
Quelle: photobyphm / Shutterstock.com
Platz 39: Hannover Rück
Hannover Rück: -3,75 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 38: SAP SE
SAP SE: -2,77 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 37: Deutsche Börse
Deutsche Börse: -2,19 Prozent
Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Platz 36: Fresenius SE
Fresenius SE: -2,11 Prozent
Quelle: Fresenius
Platz 35: Scout24
Scout24: -1,75 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 34: QIAGEN
QIAGEN: -1,44 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 33: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: -1,33 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 32: Zalando
Zalando: -1,04 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 31: Allianz
Allianz: -0,84 Prozent
Quelle: Allianz
Platz 30: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,81 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 29: Symrise
Symrise: -0,03 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 28: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: 0,09 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 27: Henkel vz
Henkel vz: 0,11 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 26: Vonovia SE
Vonovia SE: 0,17 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 25: Beiersdorf
Beiersdorf: 0,19 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 24: GEA
GEA: 0,35 Prozent
Quelle: GEA Group
Platz 23: Merck
Merck: 0,62 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 22: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 0,69 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 21: Deutsche Bank
Deutsche Bank: 0,78 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 20: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,24 Prozent
Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Platz 19: Daimler Truck
Daimler Truck: 1,32 Prozent
Quelle: Daimler Truck AG
Platz 18: Siemens
Siemens: 1,39 Prozent
Quelle: Siemens
Platz 17: Brenntag SE
Brenntag SE: 1,51 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 16: Siemens Energy
Siemens Energy: 1,70 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 15: adidas
adidas: 1,82 Prozent
Quelle: adidas
Platz 14: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 1,86 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 13: Commerzbank
Commerzbank: 1,88 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 12: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 2,60 Prozent
Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 11: BASF
BASF: 2,61 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 10: EON SE
EON SE: 2,94 Prozent
Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 9: Airbus SE
Airbus SE: 3,63 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 8: Continental
Continental: 3,84 Prozent
Quelle: Continental
Platz 7: BMW
BMW: 3,95 Prozent
Quelle: BMW Group
Platz 6: Rheinmetall
Rheinmetall: 3,96 Prozent
Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 5: Infineon
Infineon: 4,21 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 4: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 4,44 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 3: RWE
RWE: 4,76 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 2: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 4,95 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 1: Bayer
Bayer: 5,73 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com