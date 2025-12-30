Gute Aussichten

DroneShield sicherte sich kurz vor Jahreswechsel einen weiteren Millionenauftrag und startet mit prall gefüllten Auftragsbüchern ins neue Jahr.

• Starkes Auftragsjahr 2025

• DroneShield-Aktie mit kräftigem Kursplus

• Gute Aussichten für 2026

Millionenauftrag krönt erfolgreiches Jahresende

DroneShield hat das Jahr 2025 mit einem weiteren Großauftrag abgeschlossen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, erhielt der Drohnenabwehrspezialist einen Auftrag über 8,2 Millionen US-Dollar für Handheld-Anti-Dronensysteme, Zubehör und Software-Updates von einem nicht näher benannten westlichen Militärkunden. Die Auslieferung erfolgt teilweise Ende 2025 und im ersten Quartal 2026, wobei die Zahlungen im ersten Quartal 2026 erwartet werden.

Rekordbestand an Aufträgen für 2026

Besonders bemerkenswert: Der jüngste Deal ist bereits der dritte Großauftrag allein im Dezember. Zusammen mit anderen Neuaufträgen sicherte sich DroneShield in den letzten Wochen des Jahres mehr als 60 Millionen US-Dollar an Neugeschäft, rechnet Börse Express vor. Für 2026 stehen damit bereits 97,7 Millionen US-Dollar an gesichertem Umsatz in den Büchern - ein absoluter Rekord für das Unternehmen. Ergänzt wird dieser Bestand durch einen Rahmenvertrag in Europa über 49,6 Millionen US-Dollar sowie einen weiteren Auftrag aus der Asien-Pazifik-Region im Wert von 6,2 Millionen US-Dollar.

Aktie im Aufwind trotz gedämpfter Marktreaktion

Die DroneShield-Aktie reagierte positiv auf die Auftragsnachricht und setzt damit ihren Erholungstrend der letzten Wochen fort. In Sydney stieg die DroneShield-Aktie am Freitag letztlich 8,12 Prozent auf 3,33 AUD. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Marktreaktionen auf Aufträge zunehmend gedämpfter ausfallen, da kleinere Orders inzwischen als weitgehend eingepreist gelten. Dennoch hat die DroneShield-Aktie ein überaus erfolgreiches Jahr 2025 abgeschlossen: So hat sie an der Börse in Sydney im vergangenen Jahr mehr als 300 Prozent gewonnen.

Analysten sehen starkes Jahr 2026 voraus

Experten blicken optimistisch auf das kommende Jahr für DroneShield. So erhält die DroneShield-Aktie auf der Analyseplattform TipRanks zwei Kaufempfehlungen. 2026 könnte ein besonders starkes Jahr für die Drohnenabwehrbranche werden, angetrieben durch zwei wesentliche Faktoren: Zum einen durch die zu erwartenden US-Fördergelder im Bereich Drohnenabwehr, zum anderen durch die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die erhöhte Sicherheitsanforderungen mit sich bringen wird. Der nächste wichtige Meilenstein für Investoren dürfte der Cashflow-Bericht im Januar sein, der weitere Aufschlüsse über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben wird.

Redaktion finanzen.net