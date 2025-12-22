DAX24.307 +0,1%Est505.758 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.290 +0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl60,98 +0,7%Gold4.413 +1,7%
Neue Governance-Regeln

DroneShield-Aktie springt an: Mindestbeteiligung für Führungskräfte in Planung

22.12.25 09:54 Uhr
DroneShield-Aktie im Aufwind: Management soll stärker beteiligt werden | finanzen.net

Der australische Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield sorgt mit neuen Vorgaben für Führungskräfte für ein Kursfeuerwerk an der Börse.

• DroneShield will Mindestbeteiligungen für Führungskräfte einführen
• Langfristiger Rückenwind durch steigende Nachfrage nach Drohnenabwehr
• DroneShield-Aktie zieht zweistellig an

Neue Governance-Regeln für Führungskräfte

DroneShield setzt auf eine stärkere finanzielle Bindung seiner Führungsebene an das Unternehmen. Künftig müssen sowohl Vorstandsmitglieder als auch Direktoren eine festgelegte Mindestanzahl an Aktien halten, wie aus einer entsprechenden Pressemitteilung hervorgeht. Für Aufsichtsräte gilt dabei ein Zielwert in Höhe der jährlichen Grundvergütung, der innerhalb von drei Jahren erreicht werden muss. Der Vorstandsvorsitzende geht noch einen Schritt weiter: Er soll bereits innerhalb eines Jahres eine Beteiligung aufbauen, die dem Doppelten seines Jahresgehalts entspricht.

Mit diesen Vorgaben reagiert das Unternehmen auf eine interne Überprüfung der eigenen Offenlegungs- und Handelspraktiken. Ziel ist es, die Interessen des Managements enger mit denen langfristig orientierter Investoren zu verzahnen.

Markt honoriert Signal an Investoren

An der Börse kam die Ankündigung gut an. Die DroneShield-Aktie verzeichnete zum Wochenauftakt einen deutlichen Kurssprung und erreichte zwischenzeitlich sogar den höchsten Stand seit rund einem Monat. Damit setzte das Papier ein starkes Zeichen, nachdem es zuvor infolge von Insiderverkäufen und Unsicherheiten rund um Unternehmensmeldungen spürbar unter Druck geraten war. So ging es in Sydney am Montag zeitweise um rund 10,8 Prozent hoch auf 3,08 AUD. Zum Schluss stand noch ein Aufschlag von 7,9 Prozent auf 3,00 AUD an der Kurstafel.

Der Kursanstieg zeigt, dass Investoren die neuen Governance-Maßnahmen als vertrauensbildend werten - insbesondere nach der jüngsten Phase erhöhter Volatilität.

Rückenwind durch globale Sicherheitslage

Unabhängig von den kurzfristigen Kursschwankungen bleibt der übergeordnete Trend intakt: DroneShield profitiert von der weltweit steigenden Nachfrage nach Technologien zur Abwehr unbemannter Systeme. Drohnen spielen in modernen militärischen Konflikten ebenso wie im Schutz kritischer Infrastruktur eine immer größere Rolle. Entsprechend wächst der Bedarf an Sensorik, Störsystemen und integrierten Abwehrlösungen.

Auf Jahressicht hat sich der Aktienkurs trotz aller Rückschläge bereits vervielfacht - derzeit steht ein Plus von mehr als 292 Prozent an der Kurstafel. Die aktuellen Maßnahmen könnten dazu beitragen, das Fundament für eine stabilere Entwicklung zu legen - sowohl operativ als auch am Kapitalmarkt.

Redaktion finanzen.net

