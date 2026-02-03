DAX24.740 -0,2%Est505.992 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8800 -0,6%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.486 +0,7%Euro1,1827 +0,1%Öl67,14 -1,0%Gold5.080 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Top News
Online-Seminar: Female Finance - Dein Start an der Börse Online-Seminar: Female Finance - Dein Start an der Börse
Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Infineon erhöht Investitionen wegen starker KI-Nachfrage - Erwartungen übertroffen Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Infineon erhöht Investitionen wegen starker KI-Nachfrage - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Nach Höhenflug

DroneShield-Aktie nach starkem Vortag im Rückwärtsgang: Ein Warnsignal für Anleger?

04.02.26 08:57 Uhr
DroneShield-Aktie nach Vortagesrally tiefrot: Was steckt hinter den starken Schwankungen? | finanzen.net

Die Aktie des australischen Verteidigungsunternehmens DroneShield fiel zur Wochenmitte nach starken Gewinnen am Vortag deutlich zurück. Das steckt dahinter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
2,11 EUR -0,11 EUR -4,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield-Aktie rutscht ab
• Rücksetzer nach starken Gewinnen am Vortag
• Langfristiger Aufwärtstrend bleibt trotz kurzfristiger Volatilität intakt

Wer­bung

Der australische Verteidigungs-Technologiekonzern DroneShield geriet am Mittwoch an der Börse in Sydney deutlich unter Druck. Die Aktie schloss mit einem Minus von 6,45 Prozent bei 3,48 AUD und beendete damit den Höhenflug vom Vortag: Am Dienstag wurde sie letztlich mit einem Aufschlag von 7,83 Prozent bei 3,72 AUD gehandelt.

Trotz der hohen Schwankungen verzeichnet der Anteilsschein seit Jahresbeginn ein Plus von rund 13 Prozent, auf Sicht der letzten zwölf Monate ist der Kurs für Investoren sogar um mehr als 425 Prozent gestiegen.

Neue kursbewegende Nachrichten auf Unternehmensseite liegen derzeit nicht vor. Bei den starken Abgaben handelt es sich wahrscheinlich um Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf des Vortages - eine typische Konsolidierungsphase, die häufig nach steilen Anstiegen zu beobachten ist.

Wer­bung

Zuletzt standen starke Zahlen und eine Kapitalerhöhung im Fokus der Anleger.

DroneShield startet mit Rückenwind ins Jahr 2026

DroneShield sieht sich für 2026 gut aufgestellt. Zum Jahresende 2025 meldete das Unternehmen zusätzliche Militäraufträge im Volumen von 14,4 Millionen AUD, womit das gesicherte Umsatzfundament auf knapp 100 Millionen AUD anwuchs. Hochvolumige Einzelaufträge, darunter ein millionenschwerer europäischer Rahmenvertrag für tragbare C-UAS-Systeme, bestätigen die wachsende internationale Anerkennung. Ein Teil der Bestellungen soll bereits im ersten Quartal 2026 ausgeliefert werden.

Vom Nischenanbieter zum internationalen Rüstungs-Tech-Player

DroneShield hat sich vom Nischenanbieter für Drohnenabwehr zu einem globalen Akteur entwickelt. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Erkennung und Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge, basierend auf Funkerkennung, KI, Sensorfusion und elektronischer Störung. Zum Portfolio zählen tragbare Störsender wie die DroneGun-Reihe, stationäre Systeme für kritische Infrastruktur und modulare Plattformen für militärische Führungssysteme. Die Produkte sind in über 40 Ländern im Einsatz und kommen auch in Konfliktzonen wie der Ukraine zum Einsatz.

Wer­bung

Kapazitätsausbau für die Zukunft

Ende 2025 eröffnete DroneShield ein neues Werk in Alexandria, Sydney, das die Fertigungsfläche deutlich vergrößert. Mit 13 Millionen AUD Investition soll die Produktionskapazität bis Mitte 2026 auf 900 Millionen AUD und bis Ende 2026 auf 2,4 Milliarden AUD steigen. Damit positioniert sich das Unternehmen als potenzieller Großserienlieferant in einem bislang spezialisierten Markt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf DroneShield

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DroneShield

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung