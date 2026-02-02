DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 -5,0%Nas23.113 -2,0%Bitcoin63.364 -5,1%Euro1,1817 +0,2%Öl67,46 +1,7%Gold4.929 +5,8%
DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street in Rot -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Santander kauft Webster Financial für Milliardensumme -- PayPal, BioNTech, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Milliardenschwerer Deal

Webster Financial-Aktie beflügelt: Santander zahlt für Übernahme zweistelligen Milliardenbetrag

03.02.26 20:24 Uhr
NYSE-Aktie Webster Financial mit Kurssprung: Santander steigt mit zweistelligem Milliardenangebot ein | finanzen.net

Banco Santander kauft in einem milliardenschweren Deal in den USA zu und kauft die Holdinggesellschaft der Webster Bank.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,42 EUR -0,71 EUR -6,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Webster Financial Corp.
55,50 EUR 1,50 EUR 2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die spanische Bank mitteilte, übernimmt sie Webster Financial, die Holdinggesellschaft der Webster Bank. In der Transaktion, die aus Barmitteln und Aktien besteht, wird die Gesellschaft mit 12,3 Milliarden US-Dollar bewertet.

Gemäß Vereinbarung bekommen Webster-Aktionäre 48,75 Dollar in bar und 2,0548 US-Hinterlegungsscheine von Santander pro Webster-Aktie. Die Gesamtsumme von 75,59 Dollar je Aktie basiert auf den Schlusskursen von Montag und entspricht einer Prämie von 16 Prozent auf den zehntägigen volumengewichteten Durchschnittskurs.

Webster soll eine Einheit von Santander werden, die sich vollständig im Besitz der spanischen Bank befindet. Nach Abschluss der Transaktion wird Christiana Riley US-Chefin von Santander und CEO von Santander Holdings USA bleiben. Webster-CEO John Ciulla soll Chef der Santander Bank NA werden, in die alle Webster-Geschäfte integriert werden sollen. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden.

Im NYSE-Handel zeigt sich die Webster Financial-Aktie zeitweise 7,92 Prozent höher bei 71,24 US-Dollar.

Von Chris Wack

DOW JONES

In eigener Sache

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

