Trumps Zollwende: DAX stärker -- Wall Street steigt -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Befesa bricht aus und wird zum Leader-Stock - Kreislaufwirtschaft als Renditehebel!
Santander Aktie

10,60 EUR +0,29 EUR +2,81 %
XETRA
10,08 EUR -0,18 EUR -1,76 %
GVIE
Marktkap. 151,55 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

Jefferies & Company Inc.

Santander Buy

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 7,10 auf 11,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Miruna Chirea traut der spanischen Bank zu, bis 2028 die Eigenkapitalrendite von zuletzt 16,2 Prozent auf über 18 Prozent zu steigern. Damit liege sie über dem Konsens, schrieb die Analystin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Grundstein dafür seien Effizienzgewinne sowie die Geschäfte in Großbritannien und Brasilien. Letzteres berge in einem günstigeren Zinsumfeld weiteres Potenzial. Vor dem Kapitalmarkttag im Februar sieht Chirea die Aktie immer noch als attraktiv bewertet an./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,26 €		 Abst. Kursziel*:
15,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,28%
Analyst Name:
Miruna Chirea 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

08:01 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Santander Buy UBS AG
20.01.26 Santander Overweight Barclays Capital
14.01.26 Santander Buy UBS AG
13.01.26 Santander Buy UBS AG
mehr Analysen

