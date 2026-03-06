Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 15,58 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Overweight" belassen. Der neue Mittelfristausblick anlässlich des Kapitalmarkttages der Mutter Sartorius signalisiere eine erwartungsgemäße Entwicklung im Bereich Bioprocessing, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag. Die Aussichten für Lab Products & Services (LPS) seien derweil etwas mau. Vom Dinner mit dem Sartorius-Management am Vorabend nahm der Experte starken Enthusiasmus hinsichtlich einer zurückkehrenden Nachfrage nach Equipment und aus China mit./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
167,70 €
|Abst. Kursziel*:
37,15%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
169,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,97%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
238,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|09:41
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
