DAX 23.566 +0,0%ESt50 5.743 +0,1%MSCI World 4.377 +0,2%Top 10 Crypto 9,9150 +1,1%Nas 22.374 +1,2%Bitcoin 64.423 -0,9%Euro 1,1516 +0,1%Öl 103,1 +2,0%Gold 5.015 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy im Fokus
Top News
Warburg Research gibt Commerzbank-Aktie Hold Warburg Research gibt Commerzbank-Aktie Hold
Markt im Wartemodus: DAX zwischen Gewinnen und Verlusten - Ölpreis bleibt Preistreiber Markt im Wartemodus: DAX zwischen Gewinnen und Verlusten - Ölpreis bleibt Preistreiber
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sartorius Stedim Biotech Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
169,15 EUR +9,05 EUR +5,65 %
STU
169,00 EUR +8,85 EUR +5,53 %
GVIE
Marktkap. 15,58 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AJKS

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0013154002

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SDMHF

Barclays Capital

Sartorius Stedim Biotech Overweight

09:41 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
169,15 EUR 9,05 EUR 5,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Overweight" belassen. Der neue Mittelfristausblick anlässlich des Kapitalmarkttages der Mutter Sartorius signalisiere eine erwartungsgemäße Entwicklung im Bereich Bioprocessing, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag. Die Aussichten für Lab Products & Services (LPS) seien derweil etwas mau. Vom Dinner mit dem Sartorius-Management am Vorabend nahm der Experte starken Enthusiasmus hinsichtlich einer zurückkehrenden Nachfrage nach Equipment und aus China mit./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
167,70 €		 Abst. Kursziel*:
37,15%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
169,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,97%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
238,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

09:41 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
16.03.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
06.03.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
12.01.26 Sartorius Stedim Biotech Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' - Kaufchance
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius Stedim Biotech-Aktie angepasst
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Sartorius Stedim Biotech auf 'Neutral'
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Was Analysten von Sartorius Stedim Biotech erwarten
dpa-afx Siemens Healthineers, Sartorius und Co.: Medizintechnik-Aktien von Exane-Studie bewegt
EQS Group Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros
EQS Group Sartorius Stedim Biotech achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
EQS Group Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech
EQS Group Sartorius Stedim Biotech SA: Incoming Sartorius CEO Michael Grosse to become Chairman of the Board of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech expands manufacturing and R&D capacities for innovative bioprocess solutions in France
RSS Feed
Sartorius Stedim Biotech zu myNews hinzufügen