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Sartorius Stedim Biotech Aktie

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165,30 EUR -6,40 EUR -3,73 %
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164,50 EUR -9,70 EUR -5,57 %
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Sartorius Stedim Biotech jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 16,21 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
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ISIN FR0013154002

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Symbol SDMHF

RBC Capital Markets

Sartorius Stedim Biotech Outperform

13:06 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Outperform
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
165,30 EUR -6,40 EUR -3,73%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Tochtergesellschaft des deutschen Laborausrüsters Sartorius habe ein Wachstum verzeichnet, das den Markterwartungen entsprochen oder diese leicht übertroffen habe, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
168,30 €		 Abst. Kursziel*:
24,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
165,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,04%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

13:06 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
13.07.26 Sartorius Stedim Biotech Neutral UBS AG
22.06.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
23.04.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
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Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

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dpa-afx Sartorius Stedim-Aktie im Plus: Goldman Sachs stuft auf "Buy" hoch - Kursziel gesenkt
EQS Group Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth
EQS Group Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026
EQS Group Resolutions of the Combined Annual Shareholders’ Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros
EQS Group Sartorius Stedim Biotech achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
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