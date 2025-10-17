Schwacher Gesamtmarkt

Die Aktien von Sartorius haben am Freitag in einem sehr schwachen Gesamtmarkt mit Gewinnen an ihren Vortagessprung angeknüpft.

Die Papiere des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius legten via XETRA zuletzt um 1,09 Prozent auf 231,00 Euro zu, nachdem sie tags zuvor mit einem Plus von fast 8 Prozent von aktuellen Geschäftszahlen profitiert hatten. Damit hatten die Aktien auch die 200-Tage-Linie, einen mittelfristigen Trendindikator, hinter sich gelassen. Im Bereich um die 230 bis 240 Euro liegen zwar erst einmal weitere, kleinere Widerstände, eine deutliche Hürde wartet aber vor allem über 250 Euro. Dort verläuft der längerfristige Abwärtstrend.

Bereits am Vortag hatten sich Analysten positiv zu den Resultaten des dritten Quartals geäußert. Am Freitag nun legte Richard Vosser von der Bank JPMorgan nach und bestätigte bei einem Kursziel von 260 Euro sein "Overweight"-Votum. Ein Wachstum der Bioprocess Solutions-Sparte (BPS) im hohen einstelligen Prozentbereich im Jahr 2026 erscheine zunehmend untermauert, gibt sich Vosser optimistisch. Dabei setzt er auf eine weitere Erholung der Geschäfte von Sartorius mit jenen Geräten, die sich zuletzt stabilisiert hätten. Der Verkauf von Verbrauchsmaterialien habe derweil zuletzt schon das Wachstum angetrieben, was sich so fortsetzen dürfte.

Die BPS-Sparte, die für rund 80 Prozent des Konzernumsatzes steht, verkauft Geräte und Technologien für die Herstellung von Biopharmazeutika. Von Januar bis Ende September steigerte sie den Umsatz wechselkursbereinigt um 9,9 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt die Sartorius-Führung für diesen Geschäftsbereich nun ein organisches Umsatzplus von rund 9 Prozent an, was das obere Ende der bisherigen Prognosespanne ist.

Falko Friedrichs von der Deutschen Bank schraubte sein Kursziel angesichts dieser Entwicklungen sogar von 260 auf 285 Euro nach oben. Endlich nähmen die Geschäfte des MDax-Konzerns wieder Schwung auf, konstatierte der Branchenexperte mit Blick auf das dritte Quartal. Das gelte vor allem für die Biotech-Sparte. Der lange andauernde Lagerbestandsabbau durch die Kunden nach dem Ende der Corona-Pandemie scheine endlich der Vergangenheit anzugehören. Das Geräte-Geschäft könnte sich daher im kommenden Jahr erholen.

In der Pandemie hatten viele Unternehmen reichlich Labor- und Pharmaausrüstung gekauft - am Ende aber war es zu viel. Sie saßen auf vollen Lagern, die Geschäfte von Sartorius litten. Daher war der Aktienkurs der Göttinger vom Ende 2021 erreichten Rekordhoch von gut 631 deutlich zurückgefallen.

