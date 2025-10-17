DAX23.851 -1,7%Est505.602 -0,9%MSCI World4.283 -0,2%Top 10 Crypto14,39 -3,6%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,92 -0,2%Gold4.310 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Schwacher Gesamtmarkt

Sartorius-Aktie setzt Aufwärtstrend fort: Geschäftserholung als Motor

17.10.25 12:18 Uhr
Sartorius-Aktie steigt dank Geschäftserholung weiter nach oben | finanzen.net

Die Aktien von Sartorius haben am Freitag in einem sehr schwachen Gesamtmarkt mit Gewinnen an ihren Vortagessprung angeknüpft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
228,60 EUR 0,20 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius Stedim Biotech
203,80 EUR -6,20 EUR -2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius legten via XETRA zuletzt um 1,09 Prozent auf 231,00 Euro zu, nachdem sie tags zuvor mit einem Plus von fast 8 Prozent von aktuellen Geschäftszahlen profitiert hatten. Damit hatten die Aktien auch die 200-Tage-Linie, einen mittelfristigen Trendindikator, hinter sich gelassen. Im Bereich um die 230 bis 240 Euro liegen zwar erst einmal weitere, kleinere Widerstände, eine deutliche Hürde wartet aber vor allem über 250 Euro. Dort verläuft der längerfristige Abwärtstrend.

Wer­bung

Bereits am Vortag hatten sich Analysten positiv zu den Resultaten des dritten Quartals geäußert. Am Freitag nun legte Richard Vosser von der Bank JPMorgan nach und bestätigte bei einem Kursziel von 260 Euro sein "Overweight"-Votum. Ein Wachstum der Bioprocess Solutions-Sparte (BPS) im hohen einstelligen Prozentbereich im Jahr 2026 erscheine zunehmend untermauert, gibt sich Vosser optimistisch. Dabei setzt er auf eine weitere Erholung der Geschäfte von Sartorius mit jenen Geräten, die sich zuletzt stabilisiert hätten. Der Verkauf von Verbrauchsmaterialien habe derweil zuletzt schon das Wachstum angetrieben, was sich so fortsetzen dürfte.

Die BPS-Sparte, die für rund 80 Prozent des Konzernumsatzes steht, verkauft Geräte und Technologien für die Herstellung von Biopharmazeutika. Von Januar bis Ende September steigerte sie den Umsatz wechselkursbereinigt um 9,9 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt die Sartorius-Führung für diesen Geschäftsbereich nun ein organisches Umsatzplus von rund 9 Prozent an, was das obere Ende der bisherigen Prognosespanne ist.

Falko Friedrichs von der Deutschen Bank schraubte sein Kursziel angesichts dieser Entwicklungen sogar von 260 auf 285 Euro nach oben. Endlich nähmen die Geschäfte des MDax-Konzerns wieder Schwung auf, konstatierte der Branchenexperte mit Blick auf das dritte Quartal. Das gelte vor allem für die Biotech-Sparte. Der lange andauernde Lagerbestandsabbau durch die Kunden nach dem Ende der Corona-Pandemie scheine endlich der Vergangenheit anzugehören. Das Geräte-Geschäft könnte sich daher im kommenden Jahr erholen.

Wer­bung

In der Pandemie hatten viele Unternehmen reichlich Labor- und Pharmaausrüstung gekauft - am Ende aber war es zu viel. Sie saßen auf vollen Lagern, die Geschäfte von Sartorius litten. Daher war der Aktienkurs der Göttinger vom Ende 2021 erreichten Rekordhoch von gut 631 deutlich zurückgefallen.

/mis/tav/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
12:56Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
10:31Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:56Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
10:31Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Sartorius vz OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Sartorius vz NeutralUBS AG
08.10.2025Sartorius vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen