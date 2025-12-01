Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schlussendlich leichter

Dow Jones im Blick

So bewegte sich der Dow Jones am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Montag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,90 Prozent tiefer bei 47.289,33 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,196 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,491 Prozent auf 47.482,25 Punkte an der Kurstafel, nach 47.716,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 47.676,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 47.271,11 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 47.562,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 45.544,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Wert von 44.910,65 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 11,55 Prozent zu Buche. Bei 48.431,57 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Walt Disney (+ 2,20 Prozent auf 106,77 USD), NVIDIA (+ 1,65 Prozent auf 179,92 USD), Apple (+ 1,52 Prozent auf 283,10 USD), Nike (+ 1,18 Prozent auf 65,39 USD) und Salesforce (+ 0,99 Prozent auf 232,83 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Merck (-2,86 Prozent auf 101,83 USD), McDonalds (-2,65 Prozent auf 303,57 USD), Amgen (-2,31 Prozent auf 337,49 USD), UnitedHealth (-1,99 Prozent auf 323,21 USD) und Goldman Sachs (-1,84 Prozent auf 810,86 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 44.076.298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,705 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,70 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net