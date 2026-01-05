DAX 24.928 +0,2%ESt50 5.931 +0,1%MSCI World 4.499 +0,5%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.492 +0,4%Bitcoin 79.981 -0,2%Euro 1,1715 -0,1%Öl 62,13 +0,6%Gold 4.488 +1,0%
163,88 EUR +3,86 EUR +2,41 %
STU
191,98 USD +3,87 USD +2,06 %
BTT
Marktkap. 3,91 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

Bernstein Research

NVIDIA Outperform

15:21 Uhr
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
163,88 EUR 3,86 EUR 2,41%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Produktion des nächsten Nvidia-Chipsystems mit dem Namen Vera Rubin sei nun in vollem Gang und Rubin sei angesichts der Verbesserungen gegenüber der Vorgänger-Generation Blackwell ein "Monster", schrieb Stacy A. Rasgon am Dienstag nach dem Auftritt von Nvidia auf der Fachmesse CES./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Outperform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 188,12		 Abst. Kursziel*:
46,18%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 191,98		 Abst. Kursziel aktuell:
43,24%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 239,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

