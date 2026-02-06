Philips Aktie
Marktkap. 23,56 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle attestierte dem Hersteller von Medizintechnik ein außergewöhnlich starkes viertes Quartal. So liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) um 15 Prozent über der Konsensschätzung, so der Experte am Dienstag. Der Ausblick für 2026 spreche für steigende Schätzungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Buy
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
30,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,82 €
|Abst. Kursziel*:
13,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,81%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
