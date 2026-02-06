DAX 25.020 +0,0%ESt50 6.069 +0,2%MSCI World 4.577 +0,1%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.677 -2,1%Euro 1,1907 -0,1%Öl 69,22 +0,1%Gold 5.047 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple wohl vor Produktflut in 2026 -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Spotify-Aktie legt zweistellig zu: Quartalsergebnis deutlich verbessert Spotify-Aktie legt zweistellig zu: Quartalsergebnis deutlich verbessert
Outperform-Note für Scout24-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research Outperform-Note für Scout24-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Philips Aktie

Kaufen
Verkaufen
Philips Aktien-Sparplan
26,80 EUR +2,07 EUR +8,37 %
STU
24,58 CHF +1,89 CHF +8,31 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 23,56 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 940602

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000009538

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYLPF

UBS AG

Philips Buy

12:16 Uhr
Philips Buy
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
26,80 EUR 2,07 EUR 8,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle attestierte dem Hersteller von Medizintechnik ein außergewöhnlich starkes viertes Quartal. So liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) um 15 Prozent über der Konsensschätzung, so der Experte am Dienstag. Der Ausblick für 2026 spreche für steigende Schätzungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexander Tihonov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Buy

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,82 €		 Abst. Kursziel*:
13,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,81%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

12:16 Philips Buy UBS AG
11:21 Philips Market-Perform Bernstein Research
10:41 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
10:26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:06 Philips Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Philips N.V.

dpa-afx Neue Wachstumsziele Philips-Aktie springt hoch: Rückkehr in die Gewinnzone Philips-Aktie springt hoch: Rückkehr in die Gewinnzone
TraderFox Philips: Probleme im Bereich der Schlafmedizin wurden verarbeitet, Ausblick für 2026 sieht Umsatzanstieg und Margenverbesserung vor!
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs zieht an
dpa-afx ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnell nach oben
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an
dpa-afx Schmähpreis rückt auf Messe Fälschungen ins Rampenlicht
finanzen.net Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie
finanzen.net Philips-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
EN, Philips Synergies in Ultrasound
EN, Philips Philips' Fourth-Quarter and Annual Results 2025
EN, Philips Philips proposes to re-appoint CEO Roy Jakobs
EN, Philips Boston Medical Center shortens MR exams with PerformanceBridge Protocol Manager
EN, Philips Uncompromised imaging, features and workflow in a premium compact ultrasound system
EN, Philips Reimagining the X-ray exam experience for children and staff
EN, Philips Replacing a legacy system with a BlueSeal helium-free operating MRI system
EN, Philips Enhancing patient and staff experience in CT
RSS Feed
Philips N.V. zu myNews hinzufügen