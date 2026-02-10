DAX 24.903 -0,3%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.569 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.229 -2,8%Euro 1,1900 +0,0%Öl 70,35 +1,8%Gold 5.038 +0,3%
Philips Aktie

26,73 EUR -1,13 EUR -4,06 %
STU
26,72 EUR -0,72 EUR -2,62 %
GVIE
Marktkap. 23,45 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
26,73 EUR -1,13 EUR -4,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal von 28 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel attestierte dem Hersteller medizintechnischer Geräte ein starkes Quartal. Die Zielvorgaben für das laufende Jahr und darüber hinaus lägen über den jeweiligen Konsensschätzungen, hieß es in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,82 €		 Abst. Kursziel*:
15,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,97%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

12:26 Philips Overweight Barclays Capital
12:26 Philips Hold Deutsche Bank AG
08:01 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 Philips Buy UBS AG
10.02.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Philips N.V.

dpa-afx Neue Wachstumsziele Philips-Aktie springt hoch: Rückkehr in die Gewinnzone Philips-Aktie springt hoch: Rückkehr in die Gewinnzone
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest
TraderFox Philips: Probleme im Bereich der Schlafmedizin wurden verarbeitet, Ausblick für 2026 sieht Umsatzanstieg und Margenverbesserung vor!
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs zieht an
dpa-afx ROUNDUP: Philips kehrt in die Gewinnzone zurück - Aktienkurs schnell nach oben
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an
dpa-afx Schmähpreis rückt auf Messe Fälschungen ins Rampenlicht
finanzen.net Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie
EN, Philips PreciseOnco research consortium awarded EUR 14.9 million IHI grant to drive breakthroughs in precision cancer treatment
EN, Philips SEISMIC consortium secures EUR 23.5 million IHI grant to pioneer next-generation minimally invasive brain treatments
EN, Philips The future of AI in radiology is the AI you barely notice
EN, Philips WATCH: Philips CEO Roy Jakobs discusses the company’s plan to drive profitable growth to drive sustainable value
EN, Philips Synergies in Ultrasound
EN, Philips Philips' Fourth-Quarter and Annual Results 2025
EN, Philips Philips proposes to re-appoint CEO Roy Jakobs
EN, Philips Boston Medical Center shortens MR exams with PerformanceBridge Protocol Manager
RSS Feed
Philips N.V. zu myNews hinzufügen