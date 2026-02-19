DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.531 +0,1%Top 10 Crypto 8,5355 +0,2%Nas 22.730 +0,2%Bitcoin 57.130 +0,4%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,55 -0,5%Gold 5.057 +1,2%
DAX geht stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Rio Tinto Aktie

Marktkap. 137,3 Mrd. EUR

KGV 12,87
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

DZ BANK

Rio Tinto Halten

18:16 Uhr
Rio Tinto Halten
Rio Tinto plc
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Rio Tinto nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit Glencore von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 7600 auf 7500 Pence gesenkt. Die Verhandlungen seien an den hohen Bewertungsvorstellungen von Glencore gescheitert, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktie des Bergbaukonzerns immer wieder Rekordhochs erreicht habe, scheine das Kurspotenzial mittlerweile begrenzt zu sein./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Halten

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
71,22 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Czerwensky 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,28 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

14:51 Rio Tinto Neutral UBS AG
14:11 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
08:01 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
19.02.26 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

