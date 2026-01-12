DAX25.381 -0,1%Est506.027 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +1,7%Nas23.734 +0,3%Bitcoin79.234 +1,4%Euro1,1667 ±-0,0%Öl64,67 +0,6%Gold4.590 -0,2%
Medienbericht

Glencore-Aktie schwächelt: BHP plant wohl vorerst keine Übernahmeoffensive bei Glencore

13.01.26 09:50 Uhr
Glencore-Aktie im Minus: BHP hält sich wohl bei Glencore-Übernahme zurück | finanzen.net

Der Bergbaukonzern BHP Group plant einem Agenturbericht zufolge derzeit kein Angebot für den Schweizer Rohstoffkonzern Glencore.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BHP Billiton Ltd.
27,42 EUR 0,33 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Glencore plc
5,37 EUR -0,08 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto Ltd.
83,35 EUR 0,62 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
71,44 EUR 0,35 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, betrachtet BHP Glencore nicht als Ergänzung zu seinem Geschäft und ist nicht an dessen Handelsarm oder Kohlevorkommen interessiert. Laut dem Bericht lehnte BHP eine Stellungnahme ab. Rio Tinto und Glencore verhandeln derzeit über eine Fusion, aus der das weltweit größte Bergbauunternehmen mit einem Marktwert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar hervorgehen könnte.

Die Glencore-Aktie verliert im Londoner Handel zeitweise 0,65 Prozent auf 4,65 Pfund. Für Rio Tinteo geht es derweil um 0,08 Prozent aufwärts auf 61,40 Pfund.

DJG/DJN/brb/sha

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Glencore

