Rio Tinto Aktie

70,00 EUR +0,19 EUR +0,27 %
STU
60,47 GBP +0,41 GBP +0,68 %
LSE
Marktkap. 112,36 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

Jefferies & Company Inc.

Rio Tinto Hold

13:31 Uhr
Rio Tinto Hold
Rio Tinto plc
70,00 EUR 0,19 EUR 0,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Christopher LaFemina gab seinen Bewertungsmodellen für die Rohstoffbranche am Sonntag vor der Berichtssaison noch einen Feinschliff. Seine Favoriten bleiben Glencore, Anglo American, Freeport und Alcoa./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 12:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2026 / 16:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
60,70 £		 Abst. Kursziel*:
-6,10%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
60,47 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,74%
Analyst Name:
Christopher LaFemina 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,44 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

