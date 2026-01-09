Rio Tinto Aktie
Marktkap. 112,36 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Christopher LaFemina gab seinen Bewertungsmodellen für die Rohstoffbranche am Sonntag vor der Berichtssaison noch einen Feinschliff. Seine Favoriten bleiben Glencore, Anglo American, Freeport und Alcoa./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 12:50 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2026 / 16:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
60,70 £
|Abst. Kursziel*:
-6,10%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
60,47 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,74%
|
Analyst Name:
Christopher LaFemina
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,44 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|13:31
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|27.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|20.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
