Kering Aktie

Marktkap. 31,84 Mrd. EUR

KGV 510,17 Div. Rendite 1,00%
Deutsche Bank AG

Kering Hold

12:46 Uhr
Kering Hold
Kering
257,20 EUR -2,45 EUR -0,94%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Hold" belassen. Zuerst gehe es um Begehrlichkeit der Kunden für die Luxusmarken, dann dürften die Ergebnisse folgen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Veranstaltung mit dem neuen Chef des Luxuskonzerns, Luca de Meo, in Paris./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Hold

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
256,20 €		 Abst. Kursziel*:
15,14%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
257,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,70%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
261,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

08:21 Kering Neutral UBS AG
08:16 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 Kering Market-Perform Bernstein Research
03.03.26 Kering Neutral UBS AG
11.02.26 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

