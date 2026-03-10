Kering Aktie
Marktkap. 31,84 Mrd. EURKGV 510,17 Div. Rendite 1,00%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Hold" belassen. Zuerst gehe es um Begehrlichkeit der Kunden für die Luxusmarken, dann dürften die Ergebnisse folgen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Veranstaltung mit dem neuen Chef des Luxuskonzerns, Luca de Meo, in Paris./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Hold
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
295,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
256,20 €
|Abst. Kursziel*:
15,14%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
257,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,70%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
261,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|08:21
|Kering Neutral
|UBS AG
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:21
|Kering Neutral
|UBS AG
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Kering Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Kering Halten
|DZ BANK