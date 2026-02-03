DAX 25.018 +0,0%ESt50 6.062 +0,0%MSCI World 4.577 +0,1%Top 10 Crypto 8,7885 -1,0%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.847 -1,8%Euro 1,1912 +0,0%Öl 69,09 -0,1%Gold 5.054 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
ams Osram-Aktie gefragt: Jobabbau nach besseren Zahlen ams Osram-Aktie gefragt: Jobabbau nach besseren Zahlen
DAX pendelt um die Nulllinie - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter DAX pendelt um die Nulllinie - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kering Aktie

Kaufen
Verkaufen
Kering Aktien-Sparplan
289,65 EUR +29,45 EUR +11,32 %
STU
263,03 CHF +26,12 CHF +11,02 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 31,64 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851223

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121485

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PPRUF

Bernstein Research

Kering Underperform

11:16 Uhr
Kering Underperform
Aktie in diesem Artikel
Kering
289,65 EUR 29,45 EUR 11,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Underperform" belassen. Alles in allem habe sich der Luxusgüterkonzern besser behauptet als angenommen, schrieb Luca Solca in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Über die Konzernmarken hinweg habe sich eine leichte Verbesserung eingestellt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Underperform

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
289,65 €		 Abst. Kursziel*:
-13,69%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
289,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,69%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
253,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

11:16 Kering Underperform Bernstein Research
11:16 Kering Hold Deutsche Bank AG
09:41 Kering Underweight Barclays Capital
09:06 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
09:06 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Kering

dpa-afx Luxuswerte KERING-Aktie schnellt hoch: Hoffnung auf Trendwende bei Gucci treibt Kurs an KERING-Aktie schnellt hoch: Hoffnung auf Trendwende bei Gucci treibt Kurs an
TraderFox Kering strebt Rückkehr zum Wachstum an, während die Bemühungen um ein Gucci-Comeback andauern
finanzen.net CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an
dpa-afx ROUNDUP/Trotz Sorgenkind Gucci: Kering will 2026 wieder wachsen
finanzen.net CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Kering-Aktie: Was Analysten von Kering erwarten
finanzen.net CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Amazon-Aktie im Fokus: Was die Insolvenz von Saks für Anleger bedeutet
Business Times Gucci sales fall as Kering seeks turnaround under new CEO
Financial Times Shares in Kering jump as Gucci-owner stems slide in sales
Zacks Is Kering (PPRUY) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
Financial Times Kering must kick Gucci habit, chief Luca de Meo tells staff
Business Times L’Oréal starts three-part euro bond sale for Kering Beauté deal
Business Times Kering beats third-quarter forecasts as smaller brands cushion Gucci decline
Financial Times Kering adds to hope of luxury recovery as it stems sales declines
Korea Times Gucci-owner Kering sells beauty unit to L'Oreal for $4.7 bil.
RSS Feed
Kering zu myNews hinzufügen