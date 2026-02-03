Kering Aktie
Marktkap. 31,64 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Umsatzplus des Luxusgüterkonzerns sei etwas besser gewesen als erwartet, schrieb Piral Dadhania am Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr decke sich mit den Erwartungen. Nun gelte es den Kapitalmarkttag im April abzuwarten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
281,90 €
|Abst. Kursziel*:
20,61%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
270,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,58%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
245,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
