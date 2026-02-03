DAX 25.001 -0,1%ESt50 6.064 +0,1%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,8235 -0,6%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 58.116 -1,3%Euro 1,1918 +0,0%Öl 69,36 +0,3%Gold 5.054 -0,1%
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kampf um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich mit kleinen Abgaben
Kering Aktie

270,75 EUR +10,55 EUR +4,05 %
STU
263,12 CHF +26,21 CHF +11,06 %
BRX
Marktkap. 31,64 Mrd. EUR

KGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223

ISIN FR0000121485

Symbol PPRUF

RBC Capital Markets

Kering Sector Perform

09:06 Uhr
Kering Sector Perform
Kering
270,75 EUR 10,55 EUR 4,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Umsatzplus des Luxusgüterkonzerns sei etwas besser gewesen als erwartet, schrieb Piral Dadhania am Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr decke sich mit den Erwartungen. Nun gelte es den Kapitalmarkttag im April abzuwarten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Sector Perform

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
281,90 €		 Abst. Kursziel*:
20,61%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
270,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,58%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
245,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kering

09:41 Kering Underweight Barclays Capital
09:06 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
09:06 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Kering

finanzen.net Kering-Investment im Blick CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an
dpa-afx KERING-Aktie schnellt hoch: Hoffnung auf Trendwende bei Gucci treibt Kurs an
dpa-afx ROUNDUP/Trotz Sorgenkind Gucci: Kering will 2026 wieder wachsen
finanzen.net CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Kering-Aktie: Was Analysten von Kering erwarten
finanzen.net CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Amazon-Aktie im Fokus: Was die Insolvenz von Saks für Anleger bedeutet
finanzen.net CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 5 Jahren eingebracht
Financial Times Shares in Gucci-owner Kering jump after sales fall less than feared
Zacks Is Kering (PPRUY) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
Financial Times Kering must kick Gucci habit, chief Luca de Meo tells staff
Business Times L’Oréal starts three-part euro bond sale for Kering Beauté deal
Business Times Kering beats third-quarter forecasts as smaller brands cushion Gucci decline
Financial Times Kering adds to hope of luxury recovery as it stems sales declines
Korea Times Gucci-owner Kering sells beauty unit to L'Oreal for $4.7 bil.
Financial Times Kering chief vows rapid overhaul after sealing €4bn beauty deal
