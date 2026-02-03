Kering Aktie
Marktkap. 31,64 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Neutral" belassen. Die Schrumpfung sei weniger stark gewesen als erwartet, schrieb Zuzanna Pusz in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Im zweiten Halbjahr 2025 lägen das operative Ergebnis (Ebit) und die Marge des Luxusgüterkonzerns leicht über den jeweiligen Konsensschätzungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Neutral
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
345,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
289,35 €
|Abst. Kursziel*:
19,23%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
285,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,05%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
263,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|12:16
|Kering Neutral
|UBS AG
|11:16
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|11:16
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|09:06
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:16
|Kering Neutral
|UBS AG
|11:16
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|11:16
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|09:06
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|09:41
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|09:06
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:16
|Kering Neutral
|UBS AG
|11:16
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.