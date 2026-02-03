UBS AG

Kering Neutral

12:16 Uhr

Aktie in diesem Artikel Kering 285,00 EUR 24,80 EUR 9,53% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Neutral" belassen. Die Schrumpfung sei weniger stark gewesen als erwartet, schrieb Zuzanna Pusz in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Im zweiten Halbjahr 2025 lägen das operative Ergebnis (Ebit) und die Marge des Luxusgüterkonzerns leicht über den jeweiligen Konsensschätzungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com